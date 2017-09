Actualidade

Os sindicatos vão para a reunião de quinta-feira com a administração da Autoeuropa com "boa expetativa" e confiantes de que será possível negociar um acordo sobre o diferendo em relação ao trabalho ao sábado, revelou hoje fonte sindical.

"Estamos otimistas", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do Sitesul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul, afeto à CGTP e que representa maior número de trabalhadores na fábrica de automóveis de Palmela.

O sindicalista escusou-se a prestar mais declarações sobre a reunião marcada para as 17:00 de quinta-feira, face à estratégia delineada pelos sindicatos.