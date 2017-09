Actualidade

A Cofina, dona do Correio da Manhã, Sábado, Record e Jornal de Negócios, vai agregar as redações dos títulos na sede, no Alto dos Moinhos (Lisboa), para "rentabilizar sinergias", mas salvaguarda o "ADN e autonomia" de cada publicação.

"Vamos rentabilizar sinergias, com respeito pelo ADN e autonomia de cada título", disse hoje à agência Lusa o 'publisher' do grupo Cofina, Octávio Ribeiro.

Segundo o responsável, "as obras já começaram hoje" e dizem respeito à "atual sede", no Alto dos Moinhos.