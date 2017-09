Venezuela

A chanceler alemã, Angela Merkel, admitiu hoje a possibilidade de sanções europeias à Venezuela, depois de receber em Berlim o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, único órgão do Estado controlado pela oposição a Nicolas Maduro.

"A chanceler assegurou ao povo venezuelano e a todas as forças democráticas apoio na procura de uma solução pacífica e construtiva do conflito. Para tal, não descartou possíveis sanções da União Europeia", lê-se num comunicado do Governo alemão divulgado após a reunião.

Merkel recebeu em Berlim Julio Borges e Fredy Guevara, respetivamente presidente e vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, que realizam uma digressão europeia que já os levou a Paris, na segunda-feira, e Madrid, na terça, e prossegue na quinta-feira em Londres.