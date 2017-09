Actualidade

A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Pública (FESAP) considera que o Orçamento do Estado do próximo ano deve significar um "virar de página" para os funcionários e serviços públicos.

"No primeiro e segundo orçamentos do Estado houve uma atitude deste Governo de repor rendimentos, o que valorizamos, mas hoje, perante aquilo que têm sido os resultados económicos do país e o esforço em aproximar posições, vamos discutir o terceiro Orçamento e esperamos que seja o momento de virar de página", disse, em conferência de imprensa, o dirigente da FESAP, José Abraão.

A prioridade central da FESAP é de que "o discurso de reposição de rendimentos termine com o OE2018 e que haja verdadeiramente uma política salarial" através de uma negociação "séria" com as organizações sindicais.