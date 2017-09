Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu hoje estar "muito atento ao respeito do princípio da imparcialidade" e, em particular, a que "não haja diplomas legais eleitoralistas" que lhe cheguem para promulgação em período pré-eleitoral.

Questionado pela Lusa, em Legrena, Grécia, sobre as declarações do líder do PSD, que considerou importante que o Presidente da República se pronunciasse sobre anúncios feitos pelo Governo em vésperas de eleições autárquicas, o chefe de Estado lembrou que não costuma comentar no estrangeiro "situações de política portuguesa", mas recordou "uma declaração sobre a matéria" feita muito antes da sugestão de Pedro Passos Coelho.

"Eu já fiz uma declaração sobre a matéria muito antes do período pré-eleitoral, dizendo que estou muito atento ao respeito do principio da imparcialidade, inclusive nos diplomas legais que promulgo, atento a que não haja diplomas legais eleitoralistas que venham para promulgação neste período pré-eleitoral", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.