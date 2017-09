Pedrógão Grande

A União das Misericórdias gastou quase 12 mil euros dos 1,6 milhões do fundo de apoio às populações afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, revelou hoje o presidente da instituição, garantindo que o valor foi todo para as vítimas.

De acordo com os dados da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), a que a Lusa teve acesso, o valor total doado foi de 1.811.421,59 euros, 1.001.191,09 euros dos quais através das chamadas de valor acrescentado no decorrer do concerto solidário "Juntos por Todos", a 27 de junho, no Meo Arena, em Lisboa.

Neste fundo entram também 467.949,98 euros de particulares e empresas, 330.650 da venda de bilhetes para o concerto "Juntos por Todos", além de 580 euros da venda de bilhetes para o evento "Música Solidária", da Câmara Municipal de Aveiro e mais 11.050,52 euros de chamadas internacionais.