Um homem de 58 anos está internado no Hospital da Horta, na ilha do Faial, com um diagnóstico de legionella, disse hoje à agência Lusa a coordenadora de saúde pública dos Açores, Ana Rita Eusébio.

"Temos neste momento um caso de legionella num doente que está atualmente internado, o que posso dizer é que esta é uma situação isolada, não se pode relacionar com nenhuma outra situação, portanto, não são conhecidos casos de propagação da doença através de ingestão de água contaminada e não há razão para alarme", afirmou Ana Rita Eusébio.

O homem de 58 anos que está infetado com a doença do legionário é habitante na freguesia das Bandeiras e trabalhador da Cofaco, empresa açoriana de conservas, no concelho da Madalena do Pico.