Actualidade

Os portugueses Moonspell e os britânicos Gang of Four são cabeças-de-cartaz da quarta edição do festival Reverence, que abre portas na sexta-feira à tarde, na Ribeira de Santarém, junto ao Tejo, num cenário para onde foi inicialmente pensado.

Alexandre Travessas, responsável pelo alinhamento do festival, com o produtor britânico Nick Allport, disse à agência Lusa que a edição deste ano mantém o conceito de um festival que se insere no "roteiro de festivais psicadélicos" que se realizam em vários países europeus e nos Estados Unidos, e num género que era "menos conhecido em Portugal".

A mudança de local - as primeiras três edições realizaram-se em Valada, no vizinho concelho do Cartaxo, também junto ao Tejo - obrigou a alguns reajustamentos e a um calendário "mais apertado" que condicionou o cartaz.