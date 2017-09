Actualidade

A Câmara dos Representantes norte-americana adotou hoje quase unanimemente um primeiro fundo de emergência para as vítimas do furacão Harvey, no valor de 7,85 mil milhões de dólares (6,58 mil milhões de euros), exigido pelo Presidente, Donald Trump.

Os membros da câmara baixa do Congresso aprovaram por 419 votos, com apenas três votos contra, este pacote financeiro que irá principalmente para a Agência Federal de Situações de Emergência (FEMA).

O Senado deverá, por sua vez, votar a medida nos próximos dias.