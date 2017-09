US Open

A tenista checa Karolina Pliskova falhou hoje as meias-finais do Open dos Estados, ao perder diante da norte-americana CoCo Vandewegue, resultado que permite à espanhola Garbine Muguruza destronar a checa da liderança do 'ranking' mundial.

Pliskova, que precisava de continuar em prova para se manter na liderança do 'ranking', foi surpreendida em dois 'sets' pela atual 22.ª da hierarquia mundial, por 7-6 (7-4) e 6-3, em 1:37 horas.

Nas meias-finais, Vandewegue vai defrontar a vendora do embate entre a sua compatriota Madison Keys, 16.ª do 'ranking', e a estoniana Kaia Kanepi, que ocupa atualmente apenas o 418.º posto da hierarquia mundial e provém da fase de qualificação.