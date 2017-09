Actualidade

O médio Pizzi mostrou-se hoje convicto que os dois avançados contratados pelo Benfica para a temporada farão esquecer as duas épocas de glória do futebolista grego Mitroglou no clube da Luz, que se transferiu para o Marselha.

"O Mitroglou era e é um excelente jogador. Ajudou-nos bastante, mas, neste momento, já não faz parte do nosso plantel. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo, porque é uma pessoa por quem eu tenho bastante carinho", começou por dizer, sublinhando: "Agora, temos que pensar nos jogadores que o Benfica contratou, dois pontas de lança com muita qualidade."

Para Pizzi, o avançado suíço Seferovic "já tem vindo a mostrar a sua qualidade nos jogos que tem disputado", enquanto o brasileiro Gabriel Barbosa, contratado aos italianos do Inter de Milão no último dia do mercado de transferências, "vai integrar-se bem e ajudar o Benfica a atingir o objetivo".