O árbitro Jorge Sousa, que esteve de fora nos últimos três jogos por suspensão, vai dirigir no domingo o Vitória de Guimarães-Boavista, da quinta jornada da I Liga de futebol.

Jorge Sousa tinha sido castigado por três jogos após palavras dirigidas ao guarda-redes do Sporting B Vladimir Stojkovic, no jogo com o Real (2-1), da terceira jornada da II Liga.

Nas nomeações do Conselho de Arbitragem, hoje conhecidas, destaque ainda para a escolha de Gonçalo Martins, da associação de Vila Real, para o Benfica-Portimonense, na sexta-feira (21:00), de Artur Soares Dias, da associação do Porto, para a receção do Feirense ao Sporting, no mesmo dia (19:00), e de Rui Oliveira (Porto) para o FC Porto-Desportivo de Chaves, no sábado (20:30).