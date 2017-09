Actualidade

O governo venezuelano garantiu hoje que as sanções financeiras impostas pelos EUA ao país sul-americano também vão afetar o povo norte-americano e adiantou que as decisões do ocupante da Casa Branca podem conduzir a uma aventura militar.

"As decisões unilaterais e ilegais do presidente (Donald) Trump não vão afetar só o povo venezuelano, mas também o norte-americano", segundo o texto de uma missiva dirigida à população dos EUA, colocada no sítio na internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano.

O Ministério assinalou também que as sanções "colocam em risco" a condição da Venezuela como "o fornecedor de petróleo mais próximo e seguro" para os EUA.