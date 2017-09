Coreia do Norte

Os Estados Unidos querem decretar um embargo ao petróleo da Coreia do Norte e impedir as suas exportações de têxteis, segundo um projeto de resolução hoje distribuído aos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU.

No projeto, Washington propõe igualmente o congelamento dos bens do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, e a suspensão de financiamento para cidadãos norte-coreanos em todo o mundo.

Com o apoio do Reino Unido e de França, os Estados Unidos anunciaram querer que esta resolução seja adotada na próxima segunda-feira, 11 de setembro.