O Procurador-Geral do Estado de Washington e uma dezena e meia de estados norte-americanos, vão processar o Presidente Donald Trump por extinguir o programa de proteção de deportação de jovens imigrantes indocumentados, anunciou hoje à imprensa Bob Ferguson.

Considerando que a decisão de Trump configura "um período negro para o país", Ferguson começou por anunciar o envolvimento de 11 estados no processo contra o Presidente norte-americano, mas deixou em aberto a possibilidade de outros se juntarem, o que veio, entretanto, a acontecer com a associação de mais quatro estados ao processo.

Esta não é a primeira vez que Bob Ferguson abre um processo contra Donald Trump. No início do ano, o procurador-geral de Washington processou o Presidente norte-americano por causa de uma lei produzida na Casa Branca que restringia as viagens para os Estados Unidos de nacionais de várias nações muçulmanas.