Actualidade

O Ministério da Saúde do Brasil declarou hoje oficialmente o fim do surto de febre-amarela que matou mais de 250 pessoas no país nos últimos nove meses.

O Ministério da Saúde brasileiro informou que o último caso desta doença foi confirmado em junho. No total, 777 pessoas foram infetadas, das quais 261 morreram.

Outros 2.270 casos foram descartados e 213 continuam em investigação. Além disso, 304 casos foram considerados inconclusivos, pois não foi possível confirmar a infeção por febre-amarela ou não se encaixavam na definição de caso. No total, foram 3.564 notificações.