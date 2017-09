Actualidade

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, e o seu homólogo palestiniano assinaram hoje em Lisboa um plano de ação que visa reforçar as trocas comerciais entre Portugal e a Palestina.

"Estamos a iniciar uma cooperação em vários domínios com a Autoridade Palestiniana, que se tem vindo a tornar nosso cliente, sobretudo, de gado vivo, bovino", afirmou à Lusa o governante no final do encontro com Sulfian Sultan, ministro da Agricultura da Palestina.

Capoulas Santos apontou para a qualidade do gado vivo português, que é "muito apreciado" no Médio Oriente, sublinhando que foi o atual executivo que iniciou esta exportação para aquela região.