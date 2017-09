Angola/Eleições

O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, felicitou hoje João Lourenço pela sua eleição como Presidente da República de Angola, manifestando desejos de trabalho conjunto entre dois países "amantes da liberdade e da paz".

"No momento em que acaba de ser eleito Presidente da República de Angola, país com o qual Cabo Verde mantém fortes laços históricos, de amizade e de cooperação, gostaria de, em primeiro lugar, felicitar vossa excelência pela sua vitória", escreveu Jorge Carlos Fonseca, em carta enviada ao homólogo e divulgada pela Presidência.

"Aproveito esta ocasião para reiterar o meu firme propósito e desejo de poder trabalhar com Vossa Excelência, para o fortalecimento das nossas relações no plano bilateral, da CPLP e no quadro multilateral, como países e povos amantes da liberdade e da paz", acrescentou Jorge Carlos Fonseca.