US Open

O tenista espanhol Rafael Nadal, líder do 'ranking' ATP, apurou-se hoje para as meias-finais do US Open, ao vencer o russo Andrey Rublev, 53.º jogador mundial, nos quartos de final.

Nadal venceu com inesperada facilidade o jovem tenista russo por 6-1, 6-2 e 6-2, em apenas uma hora e 39 minutos, e continua na corrida ao segundo 'Grand Slam' da temporada, depois do triunfo em Roland Garros.

Nas meias-finais, Nadal, que já triunfou em Nova Iorque em 2010 e 2013, vai defrontar o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer, terceiro da hierarquia, e o argentino Juan Manuel del Potro, 28.º do mundo.