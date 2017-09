Actualidade

O governo da França apresentou hoje um projeto de lei que pretende acabar com a produção de hidrocarbonetos no seu território e espera outros países a seguirem o seu exemplo.

"Estamos na vanguarda desta ambição (acabar com a produção de hidrocarbonetos), que é da França e deve ser do mundo", declarou o presidente, Emmanuel Macron, citado pelo porta-voz do governo, Christophe Castaner.

O texto, apresentado pelo ministro da Transição Ecológica, Nicolas Hulot, prevê que nenhuma autorização para exploração de hidrocarbonetos seja atribuída, o que vai colocar um fim à procura de novas jazidas de petróleo ou gás.