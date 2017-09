Actualidade

O Aeroporto Internacional Princesa Juliana, na ilha de Saint-Martin, o terceiro mais importante das Caraíbas em número de passageiros, ficou destruído depois da passagem do furacão Irma.

Vários meios de comunicação noticiam, e ilustram, os graves estragos sofridos pela infraestrutura, com mangas de embarque destruídas e uma pista inutilizada pela acumulação de lixos, areia e água, entre outros.

As autoridades da ilha tinham indicado num primeiro balanço que os estragos são generalizados, com a estação de bombeiros da ilha fortemente afetada, tetos arrancados das habitações pela força do vento e um corte de eletricidade generalizado desde as primeiras horas da manhã.