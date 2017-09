Actualidade

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, nomeou o vereador do Urbanismo, Rui Loza, para vice-presidente, depois de Guilhermina Rego ter renunciado ao cargo para presidir à Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL).

O anúncio foi feito por Rui Moreira durante a Assembleia Municipal do Porto, que se realizou na quarta-feira à noite, dizendo que esta nomeação é uma "justíssima homenagem pelo que o arquiteto representa para o Porto".

Rui Moreira ficou com os pelouros detidos pela ex-vice-presidente, que se mantém como vereadora, mas sem competências, entregando as Tecnologias de Informação ao vereador da Inovação e Ambiente, Filipe Araújo.