O deputado da CDU na Assembleia Municipal do Porto Artur Ribeiro contestou hoje o facto do ex-deputado do PSD Luís Artur Ribeiro integrar uma delegação à China em representação deste órgão, sem o conhecimento dos restantes representantes.

"No Facebook Luís Artur Ribeiro disse que esteve num fórum na China numa delegação da Assembleia Municipal do Porto, referindo ter sido escolhido por ser o líder do maior partido da oposição, ora eu acho que esta decisão deveria ser tomada pelos deputados", disse durante a assembleia, realizada na quarta-feira à noite, na apresentação de um voto de protesto.

O comunista afirmou ser "inaceitável" ter sido criada uma delegação da assembleia para participar num fórum e não ter sido dado conhecimento aos deputados municipais, nem sequer depois o que lá se discutiu.