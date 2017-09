CORREÇÃO

(CORREÇÃO) Pequim, 07 set (Lusa) - A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, abriu hoje a cair 0,05%, para 3.383,63 pontos.

Shenzhen, a segunda praça financeira do país, avançou 0,05%, para 11.030,06 pontos. (Substitui no título e no primeiro parágrafo "encerrou" por "abriu")