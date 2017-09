Actualidade

O rei Salman bin Abdulaziz da Arábia Saudita planeia visitar o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, no próximo ano, foi anunciado na quarta-feira.

Segundo a Casa Branca, os dois líderes acordaram a visita durante uma conversa telefónica, na quarta-feira.

Trump e Salman discutiram "interesses comuns, incluindo o fortalecimento da segurança e prosperidade no Médio Oriente", de acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP).