Países que participam num encontro sobre oceanos que hoje começa em Lisboa vão comprometer-se numa declaração a partilhar os avanços tecnológicos e científicos feitos sobre o mar, indicou à Lusa a ministra da tutela, Ana Paula Vitorino.

Na declaração conjunta, cuja aprovação é esperada na sexta-feira, segundo e último dia do "Oceans Meeting 2017", os países subscritores assumem igualmente o compromisso de que a preservação dos oceanos exige "uma solução global", disse a ministra do Mar, anfitriã da iniciativa promovida pelo Governo.

No primeiro dia do encontro, que este ano se realiza sob o lema da saúde dos oceanos e a saúde humana, serão assinados protocolos de cooperação entre Portugal e outros países lusófonos, do Mediterrâneo e do Atlântico Norte para programas de investigação aplicada, limpeza do mar e de sustentabilidade da pesca.