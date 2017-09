Actualidade

A exposição "Decadança", do artista João Leonardo, com obras em vídeo e escultura, inspirada na temática do controlo social e identidade, é inaugurada hoje, às 19:00, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

Com curadoria de Celso Martins, a exposição individual abre ao público na sexta-feira e vai estar patente até 03 de dezembro deste ano.

A linha de trabalho de João Leonardo é materializada no fumo e nos cigarros fumados pelo artista, cujos restos recolhe para criar imagens paradoxais, que na exposição surgem numa relação dialética entre o vídeo e a escultura-imagem.