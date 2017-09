Actualidade

O número de passageiros da TAP bateu recorde em agosto, com a companhia a transportar 1,42 milhões de pessoas em apenas um mês, avança a empresa que, no acumulado dos oito meses deste ano, registou um crescimento de 24,3%, com um total de 9,3 milhões de passageiros.

Em comunicado, a TAP revela que transportou em agosto 1,42 milhões de passageiros, "registo que passa a constituir o novo recorde histórico da companhia em termos de número total de passageiros transportados num mês".

O número de passageiros em agosto cresceu em 224 mil face ao mesmo mês do ano passado, representando um aumento homólogo de 18,7%.