O furacão Irma, que já causou oito mortos, ameaça hoje a República Dominicana com ventos de 290 quilómetros por hora, depois de ter passado pela ilha de Porto Rico, informou hoje o Centro norte-americano de Furacões.

De acordo com o último boletim do Centro de Furacões, "olho do Irma deixou Porto Rico hoje de manhã, ameaçando agora a República Dominicana. Passará junto às ilhas Turcas e Caicos e no sudeste das Bahamas à noite".

O olho do furacão está a 410 quilómetros este-sudeste da ilha Turca e avança a uma velocidade de 26 quilómetros por hora em direção oeste-noroeste, um movimento que os meteorologistas preveem se mantenha nas próximas 48 horas.