Pedrógão Grande

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) exigiu hoje uma "melhor articulação" com os autarcas nos apoios às populações afetadas pelo incêndio que começou em junho em Pedrógão Grande.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, os presidentes dos municípios representados na CIMRL exigem também "total transparência no processo de atribuição das ajudas recebidas, face à extraordinária generosidade demonstrada pelos portugueses perante este acontecimento trágico", que provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Entendem os autarcas da CIMRL que devem as verbas angariadas ser distribuídas pelas populações afetadas de forma coordenada e com a garantia de que todos os preceitos legais serão escrupulosamente cumpridos", lê-se na posição conjunta do conselho intermunicipal da CIMRL, que reuniu na quarta-feira, em Figueiró dos Vinhos.