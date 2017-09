Actualidade

O Tribunal de Porto de Mós decretou a prisão preventiva a um homem suspeito de violência doméstica, por atos praticados contra a companheira, anunciou hoje a página do Ministério Público de Leiria.

Segundo o MP, o arguido, "motivado por sentimentos de ciúme, manteve discussões acesas com a vítima, sua companheira, e, por diversas vezes, proferiu ameaças e desferiu bofetadas no rosto daquela e murros em diversas partes do seu corpo".

Em meados de julho, o suspeito terá agarrado "o pescoço da vítima, com ambas as mãos, provocando-lhe estrangulamento, e desferiu pancadas na sua face, obrigando a mesma a deslocar-se a uma unidade de saúde e ao Hospital de Leiria".