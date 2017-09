Grécia

A taxa de desemprego na Grécia desceu para 21,2% em junho, menos 0,3 pontos do que em maio e menos 2,3 pontos do que no mesmo mês de 2016, foi hoje anunciado.

Segundo os dados corrigidos de variações sazonais da agência de estatística grega (Elstat), esta taxa de desemprego de 21,2% foi a mais baixa num mês de junho desde 2012.

Em termos absolutos, o número de desempregados em junho totalizou 1.017.127 pessoas, menos 13.867 do que em maio e menos 115.943 pessoas do que em junho de 2016.