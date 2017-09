Actualidade

O índice de volume de negócios na indústria desacelerou em julho para uma variação homóloga de 5,5%, penalizado pelo mercado externo, enquanto o emprego, remunerações e horas trabalhadas evoluíram 3,0%, 4,6%e 1,9%, respetivamente, divulgou hoje o INE.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no mês anterior o índice de volume de negócios na indústria tinha registado uma variação homóloga nominal de 6,9% e os índices do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas tinham variado 2,9%, 5,0% e 2,3%, pela mesma ordem.

A evolução do índice total em julho foi determinada pelo índice de vendas para o mercado externo, que abrandou 6,6 pontos percentuais (p.p.), fixando-se a sua variação homóloga em 2,0% em julho.