A economia portuguesa deverá crescer 0,5% no terceiro trimestre, recuperando parte da desaceleração do segundo trimestre, em que abrandou para os 0,3% face aos 1,0% de janeiro a março, prevê hoje o BBVA Research.

"Com base nos dados disponíveis até ao momento, o BBVA Research prevê que o crescimento no terceiro trimestre de 2017 se situará em cerca de 0,5% t/t (variação trimestral), recuperando parte da desaceleração do segundo trimestre, mas abaixo do que foi observado no final de 2016 e início de 2017", lê-se no 'Observatório Económico Portugal' daquela instituição.

Segundo nota, "isto seria o resultado do regresso ao crescimento por parte do consumo privado e das exportações, e apesar de algumas correções que possam ocorrer no investimento depois do forte aumento observado durante os últimos trimestres".