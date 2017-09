Actualidade

O casal acusado de vender roupa e calçado falsificados, em Portugal e Espanha, entre 2007 e 2012, anos em que recebeu indevidamente 40.000 euros do Rendimento Social de Inserção (RSI), conhece o acórdão na terça-feira, em Castelo Branco.

Fonte judicial disse hoje à agência Lusa que a leitura do acórdão está agendada para as 09:15 no Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco. Na primeira sessão, que decorreu a 25 de maio, o casal admitiu a maioria dos factos da acusação.

No despacho de acusação, a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público (MP) pede uma indemnização de quase 1,7 milhões de euros, dinheiro obtido através da venda direta de artigos de marca contrafeitos e que se encontrava em contas bancárias do casal.