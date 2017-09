Hóquei/Mundial

Portugal qualificou-se hoje para as meias-finais do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, a decorrer em Nanjing, na China, ao derrotar Moçambique, por 6-2, em jogo dos quartos de final.

José Rodrigues (05 minutos), Gonçalo Alves (14, de penálti), Ricarod Barreiros (19), Rafa (25), Reinaldo Ventura (37) e Rafa (40, de penálti) fizeram os golos de Portugal, que tinha sido terceiro classficado do Grupo A, enquanto Marinho marcou por duas vezes para Moçambique (33 e 40), a segunda de livre direto.

Nas meias-finais, os campeões europeus, vão reencontrar a Argentina, detentora do título mundial, que derrotou Portugal por 5-2 na primeira fase e que venceu o Grupo A, enquanto Espanha e Itália defrontam-se no outro encontro, depois de hoje terem eliminado Angola e Chile, respetivamente. A final está marcada para sábado.