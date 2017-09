Actualidade

A presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, manifestou hoje a intenção de vir a realizar várias itinerâncias da Coleção Miró pelo país, em diversos formatos.

A coleção, com 85 peças, que já foi exibida no Porto, onde ficou instalada, será mostrada a partir de hoje no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, pela primeira vez na sua totalidade.

Questionada pela Lusa, no final de uma conferência de imprensa realizada no Palácio da Ajuda, sobre a possibilidade de a Coleção Miró ser mostrada noutras cidades do país, Ana Pinho sublinhou que a intenção é que as obras "possam ser vistas pelo maior número possível de pessoas".