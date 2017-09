Actualidade

O comissário da exposição da Coleção Miró, Robert Lubar Messeri, revelou hoje que a Fundação em nome do artista, em Barcelona, vai realizar uma grande exposição, na qual serão incluídas obras da coleção portuguesa.

O responsável falava aos jornalistas durante uma visita guiada à imprensa à exposição da coleção proveniente de Serralves, no Porto, e que é exposta pela primeira vez na totalidade, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Messeri, especialista mundial na obra do artista catalão Joan Miró e membro do conselho de curadores da Fundação Miró de Barcelona, indicou que essa grande exposição deverá realizar-se dentro de quatro anos, com peças provenientes de várias coleções.