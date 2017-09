Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) vai decidir em outubro sobre o volume dos estímulos monetários, anunciou hoje o presidente da instituição, Mario Draghi.

O presidente do BCE falava em conferência de imprensa, em Frankfurt, após uma reunião do conselho de governadores.

Nessa reunião, o BCE decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a taxa aplicável às operações principais de refinanciamento a manter-se em zero. As taxas permanecem em mínimos históricos desde março de 2016.