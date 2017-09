Actualidade

Os futebolistas Aboubakar, Brahimi e Marega, de regresso depois de compromissos internacionais, foram as novidades do treino de hoje do FC Porto, de preparação para o jogo com o Desportivo de Chaves, no sábado.

A dois dias da receção aos flavienses, marcada para as 20:30, os 'dragões' já puderam contar com o avançado camaronês, o extremo argelino e o avançado maliano, enquanto Maxi Pereira, que representou o Uruguai, e os mexicanos Diego Reyes e Jesús Corona ainda não marcaram presença na sessão.

Segundo o boletim clínico dos 'dragões', o médio Herrera, que se lesionou ao serviço do México, está "mais perto da recuperação", tendo feito treino integrado condicionado.