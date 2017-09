Actualidade

O canoísta português Duarte Silva conquistou hoje a medalha de bronze na prova de juniores de C1 dos campeonatos do Mundo de maratonas, que decorrem em Pietermaritzburgo, na África do Sul.

Duarte Silva cumpriu os 19 quilómetros da prova em 1:43.18,76 horas, mais 2.25,09 minutos do que o vencedor, o húngaro Balázs Adolf (1:40.53,67), que teve a companhia no pódio do compatriota Sebestyén Simon, segundo classificado.

Na prova feminina de juniores de K1, também na extensão de 19 quilómetros, a portuguesa Rita Fernandes ficou no 10.º lugar, com o tempo de 1:42.37,78 horas, a 6.52,39 minutos da húngara Zsóka Csikós, que conquistou a medalha de ouro.