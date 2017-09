Actualidade

As estruturas representativas dos trabalhadores da PT insistiram hoje numa reunião "urgente" com o primeiro-ministro, para pedir a Costa que force mudanças na lei, depois do encontro com secretários de Estado que pouco adiantou às suas reivindicações.

"Nós respeitamos muito os senhores secretários de Estado e ouviram-nos com toda a atenção, mas vamos insistir porque temos de ser recebidos pelo senhor primeiro-ministro deste país", afirmou aos jornaistas Manuel Gonçalves, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTAVV), considerando que os governantes que os receberam "não têm competência para assumir compromissos", pelo que é "urgente" a reunião com António Costa.

Os nove sindicatos representativos dos funcionários da PT Portugal e a Comissão de Trabalhadores reuniram-se hoje com os secretários de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, que serviu sobretudo para os representantes dos trabalhadores expressarem as suas preocupações, adiantou o dirigente sindical.