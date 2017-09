Incêndios

O Ministério da Administração Interna (MAI) autorizou 30 angariações de fundos no âmbito do apoio às vítimas dos incêndios de junho, que começaram em Pedrógão Grande e em Góis, e todas as entidades publicitaram os valores angariados.

De acordo com uma lista que o MAI divulgou hoje à agência Lusa, foram autorizadas 30 angariações de fundos, sendo que a primeira ação de angariação começou a 29 de junho e a última a terminar acabou a 17 de julho.

Fonte oficial do ministério afirmou à Lusa que "não foi aberto qualquer processo de contraordenação", visto que todas as entidades que dinamizaram angariações de fundos publicitaram em órgãos de comunicação "os valores angariados, nos termos da lei e em tempo legalmente exigido".