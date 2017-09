Actualidade

O reitor da Universidade da Beira Interior (UBI) reivindicou hoje a intervenção da Assembleia da República no problema do "subfinanciamento crónico" e do "garrote orçamental" que a instituição enfrenta e que a levou a não apresentar orçamento para 2018.

"Esperamos agora que o parlamento, em sede de discussão do Orçamento do Estado, corrija uma situação injusta que as sucessivas tutelas governamentais não têm querido resolver, ou não têm sido capazes de o fazer", referiu António Fidalgo, depois de ter lembrado as dificuldades causadas pelo subfinanciamento e de ter explicado que, em consequência, a UBI não submeteu a proposta de orçamento para 2018.

António Fidalgo falava na cerimónia de tomada de posse do segundo mandato para o qual foi eleito em junho e durante a qual também referiu que já solicitou uma audiência à Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República para expor a questão.