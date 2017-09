Incêndios

O Governo contabilizou mais 220 milhões de euros de prejuízos provocados pelos incêndios na região Centro, tendo em conta os fogos que deflagraram nos últimos meses, pelo que pediu a Bruxelas uma atualização do acionamento do Fundo Europeu de Solidariedade.

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, fonte do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (MPI) explicou que o pedido de atualização se baseia no facto de "os incêndios florestais terem continuado a devastar o território nacional, em especial a região Centro, nos meses que se seguiram" aos incêndios de Pedrógão Grande e Góis, ocorridos em junho, estimando o Governo que a área ardida "tenha triplicado".

O ministro Pedro Marques, acrescentou a mesma fonte, enviou esta semana uma carta à Comissão Europeia a solicitar uma atualização do pedido enviado a 17 de julho, relativo aos sete municípios afetados por grandes fogos no mês anterior: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Penela, Pampilhosa, Góis e Sertã.