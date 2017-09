Actualidade

Milhares de visitantes são esperados entre os dias 21 e 24 em Viseu para participarem na Festa das Vindimas, que vai oferecer mais de 40 horas de programação, divididas por 25 eventos.

Com 13 quintas aderentes, a Festa das Vindimas - cujo programa foi hoje divulgado - propõe um "vaivém" entre o urbano e o rural, entre a cidade histórica e as vinhas.

Na opinião do presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, a Festa das Vindimas, que vai na sua quarta edição, é já "um evento incontornável" não só da promoção dos vinhos do Dão, mas também do turismo.