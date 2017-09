Actualidade

O Sporting repudiou hoje os "atos de vandalismo" no prédio onde habita o árbitro de futebol Vasco Santos, condenando todas as "formas de condicionamento e intimidação" sobre a sua ação.

"Lamentamos e repudiamos os atos de vandalismo ocorridos no prédio em que reside o árbitro Vasco Santos (...) O Sporting não pode aceitar que, no plano externo, se exerçam formas de condicionamento e intimidação que visam exclusivamente prejudicar e influenciar o desempenho dos árbitros", pode ler-se, em mensagem publicada na página do clube na Internet.

O clube de Alvalade lembrou, por outro lado, o combate que tem travado, "com resultados práticos obtidos", por "alterações no seio da arbitragem".