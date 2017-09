Actualidade

O coordenador do Sitesul - Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul afirmou hoje que a reunião com a administração da Autoeuropa realizada hoje "foi muito produtiva".

"Ficaram abertos os canais de diálogo com vista a uma solução para os novos horários de laboração contínua que agrade a todas as partes", disse à agência Lusa Eduardo Florindo, escusando-se a revelar mais pormenores sobre o encontro.

A administração da Autoeuropa recebeu hoje os sindicatos naquela que foi a primeira reunião depois da greve de 30 de agosto contra o trabalho ao sábado, a primeira por razões laborais na fábrica de automóveis de Palmela, distrito de Setúbal.