O Benfica, pela voz do diretor de comunicação, lamentou hoje a vandalização do prédio onde habita o árbitro de futebol Vasco Santos, acusando FC Porto e Sporting de alimentarem este tipo de acontecimentos, com "constantes acusações e insinuações".

Em declarações ao sítio oficial dos 'encarnados', Luís Bernardo pediu a intervenção das "entidades responsáveis", incluindo o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, que "não pode continuar em silêncio".

"O Benfica lamenta e repudia o ambiente de coação e intimidação sobre os árbitros e agentes desportivos que, desde o ano passado, persiste no futebol português. Este novo caso de vandalismo sobre o local de residência do árbitro Vasco Santos só surgiu como resultado das graves e constantes acusações e insinuações feitas por responsáveis do FC Porto e Sporting. As entidades responsáveis têm que atuar", disse.