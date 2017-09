Actualidade

O FC Porto lamentou hoje, num curto comunicado, a vandalização do prédio onde habita o árbitro de futebol Vasco Santos e acusou o Benfica de criar um "circo mediático" à volta do caso.

"O FC Porto lamenta o ato de vandalismo de que foi alvo a morada do árbitro Vasco Santos e repudia o já tradicional número de circo mediático com que o Benfica costuma atirar pedras escondendo a mão", diz o comunicado coloco no sítio dos 'dragões' na Internet.

Antes, o Benfica, pela voz do diretor de comunicação, lamentou o sucedido e acusou FC Porto e Sporting de alimentarem este tipo de acontecimentos, com "constantes acusações e insinuações".